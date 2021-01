Pornhub quiere hacernos tragar pornografía “sostenible”

De los productores de McDonald’s es una cadena de restaurantes sanos y Barbie es una muñeca igualitaria llega… ¡La pornografía salvará al planeta! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Años y años invirtiendo en I+D, celebrando cumbres mundiales sobre el cambio climático, imponiendo sanciones a las empresas que contaminan ¡y resulta que la solución para preservar el medioambiente estaba en la pornografía! La famosa web Pornhub, una de las mayores plataformas de porno online, acaba de lanzar la campaña “sexstainability” en la que varias chicas les cuentan a los hombres (las mujeres debemos carecer de compromiso medioambiental) que ahorrar luz es sexy y plantar árboles te pone a cien mientras se restriegan hojas verdes por la boca. Según anuncia el eslogan “las modelos más calientes hacen que te corras mientras salvas el planeta al mismo tiempo”. Cada vez que veas uno de sus vídeos de la campaña donarán 10 céntimos a la ONG 2030 or Bust. Si tú también te has preguntado qué tiene que ver el porno con la sostenibilidad sigue leyendo un poco más.

Hace apenas unos meses The New York Times publicó un extenso artículo en el que denunciaba los vídeos de violaciones, maltrato a mujeres y abusos a menores que se encontraban en esta web, así como la monetización del sufrimiento, de la pederastia, la pornovenganza, los vídeos grabados sin consentimiento y los mensajes racistas y misóginos habituales en este tipo de contenidos. Esto provocó que, tanto Mastercard como Visa, bloquearan los pagos con tarjeta y que el gigante del porno tuviese que retirar casi la mitad de sus vídeos por no poder verificar el origen de los mismos. Y para lavar su imagen pública, Pornhub no ha pensado en revisar sus contenidos, sino que ha contratado a una agencia de publicidad que asocie su marca a lo que se lleva ahora: lo conscious, lo healthy, lo wellness y lo eco-minded. El resultado es tan absurdo como insultante: los consejos de “ahorra electricidad”, “come menos carne” y “usa menos plástico” conviven con los de “tierna adolescente destrozada”, “ella no puede respirar” o “intercambio de hijas”. Todo muy ejemplar.