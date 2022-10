Por qué las páginas porno están llenas de vídeos sobre la guerra en Ucrania y el coronavirus

Marcos Calvo via Getty Images/iStockphoto

De hecho, hay una regla no oficial de Internet, llamada “Regla 34”, que dice: “Si existe, hay porno de ello”. Esta máxima fue inventada por Peter Morley-Souter en una tira cómica online y forma parte de las “Reglas de Internet”, una lista de “leyes” inventadas en el foro 4Chan. La mayoría de los vídeos que confirman esta regla son fantasías de ciertos consumidores de porno, algunas de ellas disparatadas: Mario Kart, extraterrestres o incluso Tesla, según los estudios estadísticos de Pornhub.

La edición francesa del HuffPost se ha puesto en contacto con Pornhub para obtener estadísticas sobre los vídeos en su página ambientados en la guerra en Ucrania, pero la web no ha querido responder a pesar de los recordatorios.

Combatir la ansiedad

Los adictos a la pornografía, los clientes principales

Pero, ¿por qué se ven estos vídeos? La curiosidad, el azar o simplemente el algoritmo de la web pueden conducir al usuario a este tipo de contenidos, según Cathline Smoos: “Las páginas web se intercambian datos. El algoritmo puede completarse con cualquier cosa que te haya llamado la atención en Internet”. Pero para los dos sexólogos, no hay duda: existe un vínculo entre la adicción a la pornografía y esta forma de reapropiarse de los acontecimientos.

Evidentemente, los adictos a la pornografía no son los únicos consumidores de estos contenidos. El porno sirve de ansiolítico: “El consumo de estos vídeos empieza con una obsesión: los pensamientos del consumidor giran en torno a una noticia. Para calmar esta ansiedad, el consumidor recurre a una técnica de relajación que conoce y repite: la masturbación”. Para Cathline Smoos, “estas personas buscan mantener un estado de tensión y excitación interna. Cualquier cosa que se salga de lo común y despierte la emoción cumple su función”.

Sébastien Garnero alude a un fenómeno de saturación cuando se trata de pornografía “clásica”: “El adicto al porno necesita recurrir a otros escenarios, a veces extremos, y otras temáticas. Pero el sexólogo hace una aclaración importante: “Las personas que ven porno con la temática de la guerra de Ucrania no son violadores en potencia. Son personas que a menudo lo pasan mal. Tras este acto, muchos tienen una menor estima de sí mismos. Pueden sentir algo de vergüenza por ello”.

La industria del porno en acción

Es una fetichización indirecta, explica Cathline Smoos, porque “el verdadero fetichismo es una fijación obsesiva que se construye durante la infancia. Los consumidores que ven porno de guerra no solo ven esta clase de porno”. Según ella, la categorización y sexualización de las mujeres del este de Europa no es inherente a la pornografía. “Los países del este están muy sexualizados en el imaginario colectivo. Las mujeres ucranianas fueron rápidamente sexualizadas en la prensa. Ese pensamiento de ‘voy a acoger a esta pequeña ucraniana’ lo he visto hasta en los voluntarios que las ayudan”, denuncia.