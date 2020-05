La actual emergencia sanitaria por la covid-19 supuso desde su inicio, si bien ahora con una menor intensidad, que todos los recursos sanitarios se volcaran en atender a los miles de pacientes enfermos que llenaban los centros hospitalarios. Aunque, en términos generales, no se hable de un colapso de nuestro sistema, algunos centros sí han estado desbordados, lo que conllevó para los profesionales sanitarios tener que tomar decisiones muy duras.

Cada alta en la UCI se aplaudía y hasta se transmitía en los medios, a modo de estímulo y en un ejercicio de levantar la moral por los muchos que tristemente no lo lograban e incluso no llegaban a recibir atención en estas unidades. A veces, en mi opinión y en la de otros, se creaba un optimismo insano. ¿Por qué ellos no?

Tristemente, nos hemos acostumbrado a escuchar las cifras diarias de fallecidos como algo normal, y estando más preocupados por iniciar la desescalada y llegar a ese eufemismo que han calificado como “nueva normalidad”. Ello me recuerda lo que ha estado sucediendo con los inmigrantes que, buscando una oportunidad, fallecen en el Mediterráneo y que, de igual manera, hasta lo asumimos como normal.

Por otras aportaciones que he realizado en este espacio, el lector ya sabrá que no me gusta utilizar metáforas bélicas o hablar de guerras cuando en medio hay una enfermedad, o en este caso una pandemia. Eso sí, respeto a quien se quiera calificar de soldado con fusiles y uniformes de papel en mitad de una pandemia. La razón no es otra que exigirle al enfermo o al profesional un cometido que no les corresponde (son muchos los que han lanzado el lema #NiHéroesNiMartires).

No voy a entrar en polémicas sobre la tardanza en activar las alarmas, porque hablar en pasado es fácil y construir un futuro resulta imprescindible.

Centrándome en el ahora, la emergencia sanitaria significó (y lo sigue haciendo) que los pacientes no covid, los crónicos, de dolor —aquí escribo en primera persona—, salud mental, algunos de riesgo como es el caso de los oncológicos, y un largo etcétera, vieran suspendidas o aplazadas sus consultas, tratamientos, etc. Algunos habían tardado más de un año en lograr, por ejemplo, la primera cita en una unidad de dolor, y no saben cuándo podrán retomarla. A otros, directamente, se les ha citado para dentro de otro año.