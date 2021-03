Porqué Vox necesita a las mujeres

Vox, empeñado en negar la violencia machista y catalogarla solo como violencia para no “criminalizar” a los hombres, nada a contracorriente. El propio Ortega Smith ya protagonizó hace un par de años un tenso rifirrafe con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida , por lucir una pancarta con el mensaje ‘La violencia no tiene género’ en otro minuto de silencio por otra asesinada.

Han vandalizado el mural de mujeres pioneras de La Concepción. Nos quieren invisibles y silenciadas. Los bárbaros no entienden que no hacen otra cosa que multiplicar nuestro mensaje por la igualdad. #8M2021 pic.twitter.com/cdVpYxgC4c

“Muchos hombres se han sentido amenazados por un discurso feminista que han malentendido porque creen que pretende que la mujer quede por encima. Pero no, hombre, no. No es la mujer por encima del hombre, es la igualdad real”, dice Fumanal, quien desvela la estratagema de Vox: “Utilizando esa mala interpretación del término feminista, han cogido los miedos de quienes sienten amenazadas sus perspectivas en términos económicos y su masculinidad en términos emocionales y los han puesto al servicio de un partido político”.

Martínez Bascuñán explica que Vox también tiene un público femenino dispuesto a escucharle. “El perfil de votante de Vox es muy masculino. Y eso tiene que ver con ese discurso. Pero ojo, Vox tiene discurso para las mujeres y sobre feminismo. Y es un discurso más propio que el del PP, que directamente no lo tiene. Creo que esto es una cosa interesante de Vox. Hay una coherencia, hay un discurso, hay un ideario detrás”, analiza.

Lo cierto es que la extrema derecha también está conectando con mujeres que no se reconocen en las demandas del feminismo. “Recuerdo un discurso que hizo Rocío Monasterio en el que dijo: ‘Hemos venido aquí a limpiar la pátina’ y que era muy ‘trumpista’ en la retórica. Ella dice que la izquierda articula políticas y discursos y la derecha las acaba digiriendo. La mujer votante de Vox no ve la postura de ese partido como algo antifeminista. Al contrario, dicen que quienes realmente velan por la esencia de la mujer, su cuidado y el de sus intereses y el papel que ha representado en la sociedad es un partido como Vox, frente a lo que dicen que son políticas centradas en colectivos, como las transexuales”, razona Martínez-Bascuñán.

El 8M decide no hablar de Vox

Fuentes del movimiento feminista que atestó las calles de España hace tres años apuntan que la necesidad del machismo, que puede encarnar partidos como Vox, de recurrir a las mujeres para participar en la arena pública radica en la construcción de un otro del que diferenciarse. Aunque el rechazo del movimiento al partido de Abascal es tal que la Comisión 8M ha decidido, de manera asamblearia, no comentar nada relativo a la ultraderecha.

“El discurso de Vox sobre el feminismo no es solo un movimiento contracultural, sino profundamente nostálgico y conservador que pretende que las mujeres vuelvan a tener un papel secundario en la vida pública y económica. Y, por eso, apela a quienes sienten amenazada su masculinidad y los privilegios que ha tenido el hombre respecto a las mujeres durante siglos en las sociedades occidentales”, incide Fumanal.

Detrás de esa visión hay, según la politóloga Martínez-Bascuñán, “un nicho electoral potencial que tiene mucha coherencia para un determinado sector de la población que no acaba de entender la forma en la que se están planteando medidas por los sectores progresistas”. Y zanja: “Para ellos el feminismo es otra cosa. Vox tiene un discurso súper articulado para las mujeres que no se identifican con otro más progresista, pero que también hace referencia a ellas, su cosmovisión, sus valores… Y ahí sí que veo que aunque Vox no comulgue con el planteamiento feminista que ha querido formar un consenso, no quiere decir que no tenga un discurso para las mujeres”.