Portugal celebrará elecciones anticipadas el 30 de enero

Horacio Villalobos via Getty Images

Horacio Villalobos via Getty Images El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

Portugal celebrará elecciones anticipadas para elegir a su nuevo primer ministro el próximo 30 de enero. Este jueves, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, ha confirmado la convocatoria oficial de los comicios tras el fracaso del Ejecutivo liderado por Antonio Costa para aprobar los presupuestos.

“He escuchado a todas las partes y al Consejo de Estado. He analizado la situación económica y social. He reflexionado sobre la situación económica y financiera. Con todo, he decidido disolver la Asamblea y convocar elecciones para el 30 de enero”, ha anunciado el presidente en un discurso a la nación.

El Parlamento rechazó la pasada semana la ley presupuestaria del Gobierno socialista, que no logró el apoyo del resto de fuerzas de izquierdas, lo que abrió las puertas al adelanto electoral concretado esta noche.

El mensaje del Jefe de Estado llega horas después de que el Consejo de Estado aprobase por mayoría (pese a los votos en contra del Bloque de Izquierda y del Partido Comunista) la disolución del Parlamento a propuesta del propio Rebelo de Sousa.

El adelanto electoral era algo que no ha cogido de sorpresa a nadie en el país luso. Tras su fracaso parlamentario, el aún primer ministro ya hablaba en términos electorales: “Confío en que mi frustración” y la “frustración” de los electores de la izquierda “se pueda convertir en una mayoría reforzada, estable y duradera en una próxima sesión legislativa”, apunto tras admitir su “pena por el cierre prematuro”.