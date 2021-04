Positivismo tóxico

Javier Zayas Photography via Getty Images

¿Qué es la positividad tóxica?

La positividad tóxica es considerar que solo hay que poner el foco de nuestra atención en sentirnos siempre bien, aunque las circunstancias sean negativas. Tratando constantemente de no tener emociones, pensamientos y recuerdos negativos o/e incomodas de nuestra vida. Cosa que resulta ineficaz.

La felicidad continua no existe y quien lo afirma miente. Buscar el bienestar propio no quiere decir que nunca tengamos emociones negativas o incomodas, o que las circunstancias negativas nunca te derrumben. Para saber valorar nuestro bienestar, en ciertas ocasiones hay que transitar por el malestar. Esto es lo natural, es la realidad e incluso diría esto es lo más sano. Aceptar que en el día a día que tendrás periodos de malestar te generará mayor bienestar.

Lo que nos puede ocurrir si somos positivos en exceso

Permitirse el sentir todas tus emociones fomenta la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos y superar las situaciones adversas. Negar continuamente todo lo negativo que sentimos en circunstancias difíciles es agotador y además hace que bloques las emociones. El problema es que a medio plazo tampoco sentirás las emociones positivas y te sentirás apático. No experimentas lo malo, pero tampoco lo bueno. Y la vida es sentir, lo contrario el sobrevivir.

Así nos afecta bloquear los sentimientos “negativos”

Bloquear las emociones llamadas negativas puede tener consecuencias desfavorables en la salud. Cuando fuerzas no sentir las emociones negativas, el cuerpo llama la atención sobre ese problema y somatiza. Estar constantemente reprimiendo las emociones es agotador física y mentalmente. No resulta saludable y no se puede mantener en el tiempo, es insostenible.