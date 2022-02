La guerra total y sucia: el día que el PP estalló

Europa Press News via Getty Images

En apenas unas horas se ha desencadenado un terremoto brutal. No hay ni adjetivos para describir lo que está pasando en el principal partido de la oposición. Lo ha resumido el expresidente del Gobierno José María Aznar : “La situación de Ucrania ahora mismo es mejor que la del PP, porque allí no hay armamento nuclear”.

En su comparecencia, la propia Díaz Ayuso ha admitido que su hermano cobró de esa empresa pero que no hay nada ilegal. Sus palabras han sido: “Pregunté a mi hermano quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”.

Ese contrato está en el fondo de la investigación que quiere llevar a cabo Génova en el Comité de Garantías y Derechos del partido (presidido por Andrea Levy), aunque la dirección del PP no lo ha denunciado ante los tribunales a pesar de tener esas sospechas. Pero este tema no era una sorpresa, sino que en septiembre Pablo Casado llamó a su despacho a Díaz Ayuso para que le explicara este tema. Ella dijo que no había nada extraño. Al cabo de un mes fue García Egea el que se citó con la presidenta y le dijo que iba a abrir un procedimiento para buscar la verdad.