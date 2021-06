El PP pide que Cospedal no comparezca en la comisión de Kitchen para preservar su “intimidad y honor”

El PP no quiere ver a su ex secretaria general compareciendo en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso. Los populares han pedido a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, que dé por comparecida a Mária Dolores de Cospedal, investigada (antigua condición de imputada) en la Audiencia Nacional , donde se investiga la misma trama.

Los populares sostienen que cuando se paralizó la comparecencia de De Cospedal, el mismo día que estaba fijada, no se protegieron sus derechos y se contravino el reglamento de la Cámara. Además, los de Pablo Casado entienden que su citación solo buscó ponerla “bajo el foco mediático”. El PP dice que la comisión modificó “de formas caprichosa” su agenda “por mor de intereses partidistas de socialistas, comunistas y demás socios del actual Gobierno”.

Cospedal se presentó en el Congreso y protagonizó una escena surrealista, porque alegó que no había sido advertida de la suspensión de su comparecencia. “No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser”, protestó ante los periodistas. No obstante, fuentes de la Cámara informaron de que se le avisó por varias vías.

De Cospedal comparecerá ante el juez en la Audiencia Nacional el próximo 29 de junio, a las 10 horas. Y su Marido, Ignacio López del Hierro, también imputado en la misma causa, un día después, el 30 de junio. El juez Manuel García Castellón considera que la ex número dos del PP tuvo un papel clave en la supuesta trama urdida en Interior para sustraer de manera ilícita material sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, habría participado en encuentros con el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, pieza clave de la operación Kitchen.