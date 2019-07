El PP cree que Vox tiene los días contados si no recapacita en Madrid y Murcia

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha advertido este miércoles que Vox ‘tiene los días contados’ si no reconsidera su posición en Madrid y Murcia para apoyar a los candidatos populares a sendas presidencias regionales, Isabel Díaz-Ayuso y Fernando López Miras, respectivamente.

En una entrevista en RNE, ha dicho que no quiere que esto suene a “amenaza” pero que si Vox insiste en votar con el PSOE y Podemos para evitar que gobierne el PP, sus votantes no lo entenderían porque no quieren gobiernos de izquierda ni tampoco este “espectáculo” que -a su juicio- está dando el partido que preside Santiago Abascal.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha destacado en una entrevista en Telecinco que “la única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox” porque está dando su apoyo a PSOE y Podemos para gobernar.

García Egea, que dirige el comité negociador del PP, ha asegurado que seguirá negociando hasta mañana en Murcia y hasta la semana que viene en Madrid para conseguir un acuerdo con Vox, porque cree que el hecho de que Ciudadanos no quiera sentarse con el partido de extrema derecha no puede poner en peligro un gobierno de coalición.

“Yo sí quiero sentarme con Vox, me sentaré las veces que haga falta”, ha aseverado el número dos del PP, además de dejar claro que no tiene problema en llegar a acuerdos programáticos con este partido, al que ha advertido que no puede pretender “imponer su programa”.

Maroto ha sido más crítico con Vox, al que ha reprochado varias de sus líneas programáticas como su postura sobre la homosexualidad o la inmigración, e, incluso, ha llegado a calificar de ‘política infantil’ su estrategia en las negociaciones que no considera adecuada para un partido que acaba de llegar a la política.

“El Gobierno de una comunidad autónoma no se puede quedar en blanco porque no se produce una fotografía o uno se sienta a pedir cargos para uno solo”, ha dicho, sobre la exigencia de Vox de firmar un acuerdo a tres con Ciudadanos o de pedir puestos en los Ejecutivos de coalición de PP y la formación naranja.

Niega que ceda con Vox en materia de derechos LGTBI

Maroto ha negado que su partido esté cediendo a Vox en materia de derechos LGTBI y violencia de género para forjar un acuerdo para el gobierno de la Comunidad de Madrid.

“Quien en España no entienda que la libertad sexual de las personas es un rasgo más de su personalidad, y punto, tiene un problema”, ha señalado en una entrevista en TVE, recogida en Europa Press, en la que ha indicado que la mayoría piensa así y el “problema” lo tiene quien no comparta esto.

Por ello, asegura que la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que necesita el apoyo de Vox para gobernar, “piensa igual” y no va a ceder a presiones en este sentido. “Díaz Ayuso es una defensora de la libertad, también en este punto”, ha recalcado, sobre si podían modificar leyes de protección de esta minoría.