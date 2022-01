El Partido Popular ha apoyado iniciativas contra las macrogranjas en casi 40 municipios

Rafael Bastante/Europa Press via Getty Images

Rafael Bastante/Europa Press via Getty Images El presidente del PP, Pablo Casado, acariciando un ternero en una explotación ganadera de extensivo en Navas del Marqués, Ávila.

El Partido Popular ha venido liderando en los últimos días la oleada de críticas contra el Gobierno y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones en The Guardian en las que criticaba las macrogranjas. El propio presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado el viernes que, en su opinión, este tipo de explotación de ganadería intensiva no le parece que “contaminen”. No obstante, desde la formación han esquivado cualquier fotografía en instalaciones de estas características.

La afirmación de Casado ha chocado con una información que ha desvelado El País, en la que se recoge que el PP ha apoyado iniciativas en contra de las macrogranjas en, al menos, 37 municipios. Según dicho medio, en 16 ayuntamientos han legislado en contra de este modelo de explotaciones y en 21 consistorios municipales -14 de ellos dirigidos por populares- se han opuesto a estas.

Otro de datos recopilados por distintas plataformas y asociaciones vecinales contra las macrogranjas a los que ha tenido acceso El País es de relevancia, si se tiene en cuenta que el debate de la ganadería ha entrado de pleno en la escena política a raíz de las elecciones autonómicas en Castilla y León. La mayoría de estas iniciativas apoyadas por el PP en contra de las macrogranjas han tenido lugar en esta última comunidad autónoma.

Tuit borrado

Esta información ha salido a la luz después de que se produjesen numerosas críticas en las redes sociales por la publicación que el Partido Popular de Castilla-La Mancha borró de su cuenta. En dicho tuit, los populares manchegos habían escrito lo siguiente: “Un informe médico alerta de las consecuencias para la Salud Pública de las macrogranjas #PageMiente”.