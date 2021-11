Las confesiones del PP sobre la crisis en Madrid: “un circo”, “Sol ha montado la guerra”, “ella es desleal”, “le tienen celos”...

Muchos en el PP ya no se callan en privado y dicen que detrás de todo esto está Miguel Ángel Rodríguez . Y advierten en sectores del partido: “Es un grupo de personas con poder en lo institucional que ahora quieren el poder orgánico”. Un miembro del PP de Madrid insiste: “Ella está forzando demasiado”. Asimismo, tras formar su Gobierno, siempre hay gente que se queda sin cargo y que aspiraba a un puesto en la Administración: “Está sumando cadáveres”. Algunos miembros del PP están incómodos porque creen que la actitud de Ayuso les lleva a posicionarse cuando todavía no toca.

Además, se lamenta en sectores del PP que Ayuso vuelva a la carga en un momento en el que el PP va primero en las encuestas a nivel nacional y donde tocaría dejar todo el foco en los problemas de la coalición y en su crisis por la reforma laboral. Pero muchos en privado se quejan que esto va para largo: “un otoño caliente”, “va a arder Troya”, sostiene un miembro del PP de Madrid.

Pero además la preocupación se ha extendido a otros territorios que creen que este ruido en Madrid -el gran escaparate ahora popular- afecta a las posibilidades futuras del partido. También se dividen entre los que creen que Ayuso debería frenar sus aspiraciones momentáneamente y los que sostienen que Casado y García Egea deberían tender la alfombra roja a la madrileña pese a sus reticencias y miedos.

Un dirigente territorial del Partido Popular hace este análisis: “Lo de Madrid es incomprensible en toda España. Es algo que no podemos entender. Tenemos la suerte de que hay una mujer que se sube al Olimpo de la política en el peor momento y ahora parece que por celos y por miedo le quieren quitar la Presidencia del PP de Madrid”. “La hemos visto en la calle y es como Lady Gaga, además de los resultados, tiene un tirón personal y político espectacular. Con sus aciertos y sus errores. Pero ella motivó a los nuestros y la mejora de los resultados en las encuestas tiene una de sus circunstancias en Ayuso. Lo lógico es que fuera la presidenta del PP. Casado, unido a ella, saca más votos, pero separado de ella no tantos”, apostilla.

Para proseguir así: “En medio de esto está García Egea. Es un elemento subversivo, no quiere a Ayuso. Da la sensación de que el secretario general está jugando como a los clicks de Playmobil, que no se da cuenta de la trascendencia de sus decisiones. Esta guerra del PP de Madrid nos está poniendo a todos en un lugar regular porque no sabemos explicárselo a los afiliados. Almeida es fantástico pero se equivoca entrando en este juego porque si aparece como un elemento que ayuda al martirio de Ayuso, va a restarle apoyos para las próximas elecciones. No le favorece, se debería de desmarcar. Pero estos aplican la política del terror de Robespierre”. Y ahí en ese margen enmarcan en el partido los movimientos en otros lugares como las posibles candidaturas de Jorge Azcón en Aragón y de Gema Igual en Cantabria, donde ven la mano de García Egea.

Opiniones, críticas y lamentos para todos los gustos dentro del PP. Un partido en llamas.