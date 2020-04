El PP dice que Moncloa no responde a las llamadas de Casado para reunirse

Anadolu Agency via Getty Images Pedro Sánchez y Pablo Casado, el 17 de febrero de 2020 en La Moncloa. (Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que no hay fecha para la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, y ha explicado que “Moncloa no ha dado respuesta a las llamadas del gabinete de Casado para poder acordar el encuentro”.



En una entrevista en Antena 3, Gamarra ha subrayado que el PP tiende la mano al Gobierno, “esa mano que muerden diariamente”, y ha instado al Ejecutivo a “reconducir” su actitud porque los españoles quieren “unidad, que no significa sumisión sino que trabajemos juntos pero, para eso, esa mano que tendemos la tienen que coger”.



Gamarra ha insistido en que el PP siempre ha actuado con responsabilidad pero “esa misma responsabilidad lleva a exigir seriedad a la hora de articular las reuniones, y más si hablamos de una situación de estado de alarma”.



La responsable popular ha considerado que “no es de recibo enterarse por la prensa” y que en un mes de estado de alarma el presidente del Gobierno haya dedicado al líder de la oposición “cuatro minutos en dos llamadas telefónicas”.



Por tanto, ha exigido “seriedad” dado que “también es importante cómo se articulan los encuentros”.



Por su parte y en la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado, en una entrevista en RNE, que Casado siempre se va a reunir con Sánchez por lealtad institucional y porque el PP es un partido “serio” que “se cree” las instituciones.



Pero ha subrayado que el diálogo entre ambos “en este momento no se está produciendo” y durante la crisis “apenas han hablado dos minutos”, al tiempo que ha denunciado que, mientras que el PP acepta y apoya el estado de alarma y sus prórroga, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, les insulta y ataca sin que ningún miembro del Gobierno ni de su partido la haya desautorizado.



“El PP, por lealtad institucional, siempre que ha llamado Pedro Sánchez ahí ha estado, pero esa llamada no se ha producido”, ha insistido Montesinos, que ha concluido que el presidente del Gobierno “no cuenta con el PP” para hacer frente a una de las crisis “más grave” a las que se ha enfrentado España.