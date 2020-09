Confesiones en la ‘cocina’ del PP

Operación Kitchen. Cuando se pronuncian estas dos palabras, a los dirigentes y parlamentarios del Partido Popular les recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Un escándalo sin precedentes en manos de la Audiencia Nacional por el supuesto uso por parte del Ministerio del Interior de la Policía, durante la época de Mariano Rajoy, para espiar a la familia Bárcenas y robarles documentos que podían acabar en la investigación judicial.

Un duro golpe para el Partido Popular, cuya dirección se ha desmarcado y lo asocia al pasado. El líder del PP, Pablo Casado, lanzaba este lunes un mensaje contradictorio: “caerá quien tenga que caer”, pero luego decía que no sería “justiciero” apelando a la presunción de inocencia y señalando que en el partido ya están acostumbrados “a penas del telediario que quedan en nada”.

En público Casado dice que “por ahora” no está preocupado. Pero esa sensación no es la misma en privado entre varios dirigentes y parlamentarios del Partido Popular consultados por El HuffPost. Todos destacan que no afecta a nadie con mando actualmente en Génova 13 y que los implicados no tienen responsabilidades políticas. El malestar viene porque esa imagen de corrupción y escándalo vuelve a asociarse a unas siglas sobre las que pesan casos como Gürtel, Lezo o Púnica.