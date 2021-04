Una piña, en los dos últimos actos del PP

El motivo de la presencia de este fruto en el acto del PP lo explicó Pablo Casado el sábado dirigiéndose a Irene Pardo, presidenta de Nuevas Generaciones en Cataluña.

“Eres estupenda, eres una valiente, y además te has traído algo que yo no me acordaba, me lo ha recordado ahora que es la piña”, contó Casado.

“Y yo le preguntaba, ¿y esto? ¿Qué es la piña? Y dice, pues esto es una cosa que nos inventamos en las primarias del PP, toda Nuevas Generaciones, porque fuisteis una piña para apoyarme en toda España y os lo agradezco, muchísimas gracias. Ahora yo soy parte de vuestra piña... Espero”, indicó.