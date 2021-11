El PP tiene que pedir perdón a la Policía

A los populares se les ha olvidado y no quieren recordar que en estos momentos está imputado y procesado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (uno de los hombres más poderosos del PP durante décadas) por la utilización del Departamento para tapar la corrupción de los populares. El hombre que tenía que velar por la seguridad de todos los españoles se encargaba supuestamente de dedicar personal y dinero público para destruir información y que no llegara a la Audiencia Nacional. Y nadie ha pedido perdón. Eso pasaba en nuestro país durante los años de Rajoy.

¿Eso no es utilizar a la Policía para ir contra el propio Estado de Derecho? ¿Se puede permitir un país que desde Interior se ordene la destrucción de pruebas? ¿Es admisible que se pague con fondos reservados una operación de ese calado? ¿A nadie le indigna que se use la seguridad de todos los españoles para tapar la corrupción de un partido político? ¿Dónde está el respeto a la separación de poderes por parte del supuesto partido del orden? ¿No es vergonzoso que se destinara a agentes de la lucha antiterrorista a espiar a Bárcenas? ¿Nadie debe reconocer ese error? ¿El PP no debe censurar esos comportamientos? ¿No es malo para la democracia que el actual líder del Partido Popular guarde silencio sobre eso?

Sería necesario que Casado pidiese perdón por esas prácticas y prometiera que eso no volverá a pasar si gobiernan los populares. El líder del PP dijo en el mes de febrero que no iba a hablar nunca más de asuntos del “pasado”. Pero Jorge Fernández Díaz no es tan pasado precisamente. Cuando cogió el partido, tras ganar las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, lo metió dentro de esa “nueva” dirección del PP. Nada más y nada menos que como secretario de Interior y de Libertades. Ahora está suspendido de militancia provisionalmente. Pero es un hombre al que colocó en su primera dirección en uno de los puestos clave. No es el pasado. Por lo tanto, sí debería hablar sobre él.

Salir a la calle junto a los policías y guardias civiles contra el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, de la mano de Vox, supone también una instrumentalización de las protestas y pone en riesgo también la propia neutralidad de la que deben gozar las fuerzas y cuerpos de Seguridad. Es intentar sacar tajada política y votos utilizando las protestas de los policías y de los guardias civiles.

Y el PP vuelve a esa delgada línea roja de confundir y querer patrimonializar los poderes del Estado como si fueran suyos, como si el Estado fuera el PP. Ese afán devorador como pasa con el Poder Judicial, con esa concepción que se materializa en poner a Enrique Arnaldo en el Tribunal Constitucional) y con el intento de apropiarse de la monarquía, que hace dividir más y alejar a Zarzuela de la izquierda.

El PP, además de salir a la calle, debe pedir perdón a la Policía. Por la calidad democrática española.