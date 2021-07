El PP cierra filas en torno al presidente ceutí, que dimitirá si le obligan a rectificar

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images El presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas, en una foto de archivo

Continúa creciendo la tensión entre el Vox y el Partido Popular después de que los populares se abstuvieran en la moción de la Asamblea de Ceuta que declaró persona non grata a Santiago Abascal. El PP cierra filas en torno a su dirigente en la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que el lunes explicaba a la dirección nacional la postura adoptada en la votación.

Ese mismo día también tenían lugar las contundentes declaraciones del vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, en las que anunció la ruptura de relaciones entre ambos partidos y exigía una rectificación. Y este martes ya se conocen algunos de los detalles de la conversación entre Vivas y el secretario general popular, Teodoro García Egea, según publica El País. Actualmente, el espaldarazo de Génova al dirigente ceutí es total, la misma posición que le confirmó el presidente del PP, Pablo Casado, el sábado.

Además, Vivas no está dispuesto a ceder ante Vox y no piensa rectificar. Es más, en caso de ser forzado a hacerlo tiene claro que dimitirá antes. Según recoge el mismo diario, el mandatario que lleva a las riendas de Ceuta dos década no se iría sólo. También lo harían personas de su entorno.