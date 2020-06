PP, Vox y Ciudadanos reclaman la dimisión de Marlaska por "mentir" sobre De los Cobos

El PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en reclamar este martes, a través de Twitter, la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por “mentir” sobre la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tras conocer una información publicada este lunes.



La noticia, publicada por El Confidencial, incluye una nota secreta, firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, donde se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.



El Ministerio del Interior ha respondido a esta información reconociendo que se cesó a Pérez de los Cobos por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8-M, pero en ningún caso por el contenido del informe, al que no tuvieron acceso ni el departamento ni la dirección del cuerpo.



El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido el “cese inmediato” de Marlaska porque considera “gravísimo” su comportamiento ya que, a tenor de la información de este martes, “el Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8-M y cumplir una instrucción judicial”.