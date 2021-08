Rifirrafe entre PP y Vox por estas declaraciones de Pablo Montesinos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Santiago Abascal y Pablo Casado conversan en el Congreso.

PP y Vox se han enzarzado en un cruce de acusaciones a través de las redes y de los medios de comunicación por la declaración de persona non grata de Santiago Abascal, líder de la formación de ultraderecha.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado a Vox “no confundirse de enemigo político” tras las críticas que esa formación ha dirigido a su partido estas semanas a raíz de la declaración de Santiago Abascal como persona ‘non grata’ en Ceuta o su amenaza de llevar a los tribunales a los Gobiernos autonómicos del PP si implantan el pasaporte Covid.

“Si el señor Abascal está en buscar líos, él es el responsable de ello. El PP está en buscar soluciones a los problemas de los españoles y ahí va a estar porque somos alternativa de Gobierno y porque nos debemos a ellos”, ha declarado Montesinos a Europa Press.

El dirigente ‘popular’ ha explicado que la relación con Vox es la que “tiene que haber entre dos formaciones políticas en las que de forma externa, en algunas CCAA y ayuntamientos, el PP recibe su apoyo parlamentario”. Se trata, ha proseguido, de una “relación parlamentaria para llevar a cabo los proyectos del PP y de los Gobiernos que lidera el PP” en esos territorios.

Al ser preguntado si Vox está marcando el paso al PP con el pasaporte Covid, después de que los de Abascal hayan anunciado que irán a los tribunales si lo aprueba el Gobierno andaluz porque lo considera una “salvajada”, Montesinos ha rechazado de plano esa posibilidad y ha advertido de que “el problema no son las comunidades” sino Pedro Sánchez, que “no ha articulado una Ley de Pandemias que daría “seguridad jurídica” a las autonomías. “Lo que le decimos a Vox es que no se confunda de enemigo político, que no se confunda de adversario”, ha apostillado.

Vox ha replicado al PP por pedir a la formación de Santiago Abascal “no confundirse de enemigo político” y ha lamentado que los ‘populares’ añoren el bipartidismo. “El único que se confunde de enemigo es el PP”, afirma Vox en un tuit: