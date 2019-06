PP y Cs empiezan a negociar un programa para gobernar la Comunidad de Madrid

Europa Press News via Getty Images

En la mesa de trabajo estarán presentes por parte de Ciudadanos César Zafra, Alberto Reyero y Ana García, mientras que por parte del PP los miembros serán los mismos que conforman su equipo negociador para la Comunidad de Madrid.

David Pérez y Ana Camins junto a María Eugenia Carballedo, Pedro Rollán, Alfonso Serrano, Enrique Ossorio y Pedro Muñoz Abrines serán por tanto, los encargados de debatir con los tres representantes de Ciudadanos el programa de cara a la próxima legislatura, aunque las reuniones sobre la negociación de Gobierno seguirán en una mesa paralela.

Aguado ha dicho que no tiene “ningún inconveniente” en sentarse con la candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, para hablar de asuntos como la composición de la Mesa de la Asamblea, que se constituirá el próximo martes.

“Hoy en la reunión no hemos hablado evidentemente de eso. Habrá tiempo, de cara a la mesa, que es el próximo martes, queda tiempo todavía para poder hablar, en este caso con Vox, con la líder de Vox, y también habrá oportunidad hablar con otros líderes políticos con los que todavía no he hablado”, ha señalado.

Aguado está convencido de que “tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento hay voluntad de acuerdo” y ha pedido “un poco de paciencia” a “todos los madrileños”.

“Estamos hablando de las líneas maestras de la próxima legislatura y es bueno que lo hagamos sin prisa pero sin pausa”, ha remarcado.