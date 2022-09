Aimar Bretos pregunta a Pilar Llop si será candidata a la alcaldía de Madrid y su respuesta es clara

Entonces sí, Llop ha dicho que no. “Yo me veo ahora en lo que estoy, que soy ministra de Justicia”, ha apuntado. “Y creo que hay ya una candidata para la alcaldía de Madrid”, ha destacado.

“Bueno, tendrá que haber primarias y todos los procesos democráticos. Porque yo soy una persona que no soy del partido, pero lógicamente estoy muy vinculada, he ido en unas listas del PSOE. He sido senadora por el grupo parlamentario y respeto absolutamente al PSOE y sus procesos democráticos, respeto que haya esas primarias y ahora mismo la secretaria general a nivel municipal es Mercedes González, delegada del Gobierno”, ha agregado Llop.