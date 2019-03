El patinazo de esta joven argentina al responder una pregunta sobre 'Titanic'

“Noooo, era Titanic, qué lastima”, dijo el presentador Guido Kaczka, que no quiso ahondar en el fallo. Ya se encargaron las redes, que han convertido el vídeo el viral. Este tuit de Iair Dijo acumula más de 42.000 me gusta y está cerca de los 10.000 retuits.

Nadia tenía que decir el título de la película dirigida por James Cameron que ha ganado 11 premios Oscar y, tras un “la sé pero no me acuerdo”, respondió: “Irene, yo y mi otro”.

La pregunta era facilísima, incluso para aquellos que no les gusta o no saben demasiado de cine, pero a esta participante de Cinco pasos y una ayuda , el concurso de la cadena argentina El Trece, parecía que le estuviesen hablando de un trabajo de Kurosawa .

Lo curioso del fallo no es solo que no supiese el título de Titanic, sino que dijo el nombre de una película que nada tenía que ver con Cameron ni con sus protagonistas. Los directores de Irene, yo y mi otro yo, que se tradujo en España Yo, yo mismo e Irene, son los hermanos Peter y Bobby Farrelly y sus protagonistas son Jim Carrey y Renée Zellweger. ¡Nada que ver!

Los momentos virales de Nadia no terminaron ahí. El otro gran fallo se produjo cuando le preguntaron por la película de Disney a la que pertenece Jack Sparrow (Johnny Depp). Tuvo que pedir la ayuda y, pese a que quedó más o menos claro que era un pirata con parche, su respuesta fue “Aladdín” (y no Piratas del Caribe). El vídeo de ese momento supera los 15.000 me gusta y los 2.000 retuits.