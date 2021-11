Preguntan a Bertín Osborne si es conservador y nadie podía ver venir esa respuesta

El cantante Bertín Osborne ha sorprendido con la respuesta que ha dado cuando un periodista le ha preguntado si su imagen de persona conservadora es real o no.

En una entrevista en 20 Minutos, el presentador ha empezado definiéndose a sí mismo como liberal y ha acabado diciendo que, para algunas cosas, es incluso anárquico.

De hecho, Osborne asevera que es “bastante poco conservador” y “absolutamente liberal” en todos los sentidos, aunque admite que es cierto que puede tener imagen de conservador debido a su apellido y a la familia.

“Tengo mis principios, mis valores y mi ética muy arraigados. Si eso es ser conservador, lo soy en principios, ética y valores. En lo demás, completamente liberal y en algunos casos anárquico”, afirma.

Al hilo de eso, Osborne llega a afirmar incluso que él haría “cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias”. “Si las hiciera afectaría a los políticos, porque les diría cómo gastar el dinero, cómo redistribuirlo en lugar de dárselo a los chiringuitos, que por ejemplo les pagaran a todos los españoles con lesiones cerebrales o discapacidad las sillas de ruedas, por ejemplo, que hay 400.000 en España”, afirma.

Además, reconoce que varios partidos le han ofrecido entrar en política, pero dice que siempre se negado porque no quiere robar: “Y tengo que trabajar un huevo para mantener todo mi tinglado. Con el sueldo de político no me da para vivir. Y como tengo que trabajar y no voy a mangar, no me sale a cuenta”.

Osborne está teniendo estos días gran presencia en los medios porque está promocionando su nuevo disco, llamado 40 años son pocos.

De hecho, su última visita a El Hormiguero, la semana pasada, provocó el enfado de los médicos después de que el cantante afirmase: “Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. El café es una mierda”.

“El café sienta fatal, es verdad”, añadió antes de asegurar que “el vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo”. “No te hace falta echarte Nivea ni nada, tú ya por la mañana recién levantado, tu pelotazo de tinto”, añadió.