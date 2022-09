Preguntan a Carmen Lomana si le afectaría un impuesto a los ricos y sale por un camino inesperado

Y después ha sorprendido con una revelación: “A lo mejor soy una de las que me voy pero para no aguantar tanta tontería”. La cosa no ha quedado ahí, Lomana ha dado sus razones: “La presión fiscal es enorme y llega un momento que llegas a pensar ¿y para qué trabajo? ¿y para qué ahorro? y para qué todo porque yo veo que a los españoles no nos ayudan nada. Lo único que hacen todo el día es amenazarnos con impuestos, con subidas de precios y no es tan real. Las subidas de precio sí son reales”.