Preguntan a Carmen Lomana si los deportistas españoles iban elegantes y su respuesta es ÉPICA

La televisiva Carmen Lomana ha dejado este viernes un momento épico en la radio cuando le han preguntado si los deportistas españoles iban elegantes en la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El momentazo ha tenido lugar en la Cadena Cope, cuando el periodista Manolo Lama ha querido saber la opinión de Lomana sobre el estilismo de los atletas.

Ella no ha podido ser más sincera: ”¡Pero que no los he visto! ¿Dónde están desfilando?”. En ese momento se ha hecho un silencio incómodo hasta que Manolo Lama ha acertado a decir: “Ya han desfilado, Carmen”.

Entre las risas de los presentes se ha escuchado reaccionar a una sorprendida Lomana: ”¡Ah! ¡Ya han desfilado!”. Ante la situación los presentadores de la Cope han optado por describir cómo era el atuendo de los deportistas.

“Vestido justo por encima de la rodilla, color rojo intenso. Y chaqueta, bastante entallada también, son cuerpos de deportistas, arriba. Ese era el vestido de nuestras chicas”, han descrito.

“Y los chicos, la mezcla de colores un poquito más floja. Porque el pantalón era azul, la chaqueta era blanca y el polo era un rojo demasiado intenso”, han añadido.

Ante eso, Lomana se ha lanzado a decir que eso era “muy clásico, como la bandera francesa”: “Seguro que vayan como vayan nos va a encantar. Yo no lo he visto, pero lo que importa es ver a nuestros deportistas desfilando con toda la emoción. Y son colores muy clásicos, que es lo que suelen hacer en este tipo”.

Luego ha dicho que, quizá, ella no les hubiese puesto “tanto colorinchi” porque “quizá podían ir solo en un tono”.