Preguntan a Cifuentes si se acostaría con Rajoy y ella lo deja excesivamente claro

“Generalmente sucede con los hombres, en relaciones heterosexuales porque en las homosexuales no lo tengo tan contrastado, ya que de al revés les suele dar miedo las mujeres poderosas”, ha explicado la expresidenta madrileña, que ha contado que vio “tíos que no se comían un rosco, se les puso en un cargo y de repente no paraban de ligar”.

Finalmente, Cifuentes también ha sido preguntada por si se iría antes de after con Santiago Abascal o con Pablo Casado. La respuesta, con ninguno: “No me voy con ninguno, no me gusta ninguno. El que menos me desagrada es Pablo Casado, pero es que tampoco es la alegría de la huerta”.