Preguntan a Esperanza Aguirre por qué no fue al acto de Rajoy: solo ella puede responder algo así

Esperanza Aguirre ha acudido este jueves a Todo es mentira, programa en el que trabaja como colaboradora.

El espacio vespertino que presentan Marta Flich y Risto Mejide ha abordado uno de los temas de la semana: el reencuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en la presentación del nuevo libro de Mariano Rajoy.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha mojado en la polémica y ha afirmado: “Aquí lo se discute es si tiene que haber un Congreso en el PP de Madrid, que lo tiene que haber, porque lo dicen nuestros estatutos y lo dice la ley de partidos”.

En ese instante, Risto Mejide le ha preguntado por qué no acudió ella a la presentación del libro y ha respondido muy fiel a su estilo: “Pues no sé por qué... Ah, porque los miércoles... ¿era ayer no? Porque los miércoles tengo nietos”. Una respuesta que ha provocado una sonora carcajada en el plató.

“Eso es lo más importante para las abuelas”, ha apostillado Aguirre. También le ha preguntado Risto por su ausencia en la presentación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, celebrada este lunes. En este caso, la exministra de Educación ha señalado que estaba dando una charla en el campus en Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.

“La pregunta es si la invitaron”, ha comentado la periodista Pilar Rahola. “Me imagino que me invitarían pero no lo sé. No tengo ni gabinete, ni secretaria, ni asesores ni nada...”, ha respondido Aguirre.