Preguntan a Espinosa de los Monteros si se ha vacunado y... se lo tienen que volver a preguntar

Ni si ni no. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha evitado decir públicamente si se ha vacunado o no al ser preguntado directamente por la cuestión en una entrevista en La Noche en 24 horas.

El dirigente del partido de Abascal trató de esquivar el tema asegurando que no se pueden conocer los efectos a largo plazo de la vacuna. Para él hay una diferencia entre esto y el programa de vacunación infantil, que “lleva décadas en funcionamiento” y “todos conocemos con mucho detalle”.

En ese sentido, ha apuntado que “los efectos a largo plazo se han estudiado con mucha profundidad y prácticamente no hay ningún tipo de controversia en el mundo científico”.

“En general, vacunar contra la polio no es un tema controvertido. Hay bastante evidencia científica indiscutible porque han pasado suficientes años para comprobar si tiene efectos o no a largo plazo y qué se puede hacer para subsanarlos”, ha continuado, sin responder a la pregunta.

Espinosa de los Monteros ha asegurado que, en cambio, la vacuna del covid es “un prodigio científico” pero “no tiene el beneficio del tiempo” y “no sabemos qué efectos a largo plazo pueden producirse”. “Se han aprobado de una forma distinta a como se aprueban las vacunas ordinariamente porque hay una pandemia y una enorme necesidad de hacerle frente”, ha asegurado.

“Por tanto, lo que decimos es que los españoles deben tener libertad para decidir si se vacunan o no”, ha zanjado antes de aseverar que el hecho de que alguien no se vacune no pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados “suponiendo que la vacuna es efectiva”.

Como Espinosa de los Monteros seguía sin responder si se ha vacunado o no, los periodistas en el plató le han repetido la pregunta. “Lo que dijo Santiago Abascal me pareció elocuente. Si yo digo ahora que me he vacunado entonces habrá gente que dirá que estoy promocionando la vacuna. Si digo que no me he vacunado, habrá gente que diga que soy antivacunas”, ha zanjado antes de rematar diciendo que él ha ejercido su libertad.

Todo ello después de que Abascal también se negase a decir si se ha vacunado o no ante la pregunta de Federico Jiménez Losantos. “Pues mira, yo no te voy a contestar a esa pregunta”, replicó, criticando a aquellos que han calificado la necesidad de recibir la vacuna como “un acto de patriotismo”.

Losantos reaccionó asegurando que esa postura “es muy irresponsable”. “Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos. En esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado porque me contagia y me quedo sin redacción. Entiendo el argumento de la libertad, el liberal por antonomasia (...) pero luego la vida cotidiana es más arrastrada y tienes que negociar con la realidad. Y negociar con la realidad es la vacunación”, zanjó.

Esas palabras le han costado a Jiménez Losantos una campaña en su contra por parte de los antivacunas, a los que ha respondido con contundencia.

“Hay una movida de unos ultracarcas, bebedores de lejía, que dicen que con un cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte o que el covid es falso”, ha asegurado en su programa de EsRadio antes de llamar “gentuza” a quienes están en contra de las vacunas.

En España han muerto 140.000 del covid. Con vacunas hubieran sido muchísimos menos. Y les da igual a estos mendrugos, a estos mamarrachos que nos llaman asesinos a los que defendemos la vacuna”, ha criticado.

“Asesinos los que no vacunan a sus hijos y niegan que las vacunas salvan vidas. En España con las vacunas no hubieran muerto 140.000 personas. Desde que se vacunaron los sanitarios no ha muerto ninguno. Algo harán las vacunas”, ha seguido el periodista.