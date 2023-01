Feijóo: "La tibieza es poder pactar con cualquiera para estar en el Gobierno"

″¿Qué le responde a quienes que le acusan de tibio? Para unos usted es un tibio porque no se atreve a pactar con Abascal, por ejemplo, en la moción de censura, y para otros, es usted un tibio porque no se atreve a pactar con Sánchez la renovación de los órganos judiciales”, han expuesto al dirigente popular, insistiendo ”¿qué reflexión el propicia esta acusación bastante recurrente?”.

La tibieza y Feijóo

Feijóo se ha defendido al momento señalando que “no sé si será muy recurrente o no, pero está claro que...”, momento en el que el moderador ha intervenido apuntando “o es cosa de periodistas, pero bueno...”. Acto seguido, el presidente del PP ha exclamado que “los tibios no entrarán en el reino de los cielos y, por tanto, tengo muy claro que la tibieza, pues no ha formado parte de mi biografía política, eh”.

“Lo que no es tibio es decir ‘yo no seré presidente del Gobierno si no gano las elecciones’”, ha continuado exponiendo Feijóo para subrayar que “eso no es tibieza, eso es claridad y concisión”. También ha añadido que le “gustaría” que a lo largo de la campaña electoral, pues “el señor Sánchez y yo nos pusiéramos de acuerdo” y que él se lo ofrece.