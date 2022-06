Preguntan a Florentino Pérez por el mejor político que ha conocido y da un partido y un nombre

“Mbappé no traicionó al Real Madrid. Él transmitió a todos su deseo de jugar del Real Madrid. Lo intentamos en agosto, pero no lo dejaron. 15 días antes de la renovación, cambió de decisión por presiones políticas y económicas [...] hizo un esfuerzo por venir, pero sus circunstancias cambiaron. No es fácil que un joven de 23 años tenga la misma tranquilidad que un jugador de más edad”.