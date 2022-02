Preguntan a Julia Otero sobre Vox y ella responde así de claro sobre sus votantes

La periodista Julia Otero, presentadora del programa Julia en la Onda de Onda Cero, ha concedido una entrevista a El País, publicada este sábado, en la que habla de cómo se siente tras recuperarse del cáncer y también de cómo ha observado la actualidad informativa en estos meses sin trabajar, en los que se ha planteado dejar el trabajo o, al menos, bajar el ritmo.

“Estoy muy cansada. Hay momentos en que fantaseo con la idea de dejarlo todo. Soy el hámster que ha regresado a la rueda, pero que sabe lo que pasa cuando uno se baja”, confiesa.

Aun así, Otero, que dice estar “bien” no descarta con cumplir con aquello que fantaseó “durante meses”.

“Pero eso implica que trabajar no es lo que quiero o que la radio, tampoco. Y me gustan la radio y mi trabajo, soy una privilegiada, lo que no sé es si me gusta tanta cantidad de trabajo”, afirma.

Preguntada por su orientación ideológica, difícil de estereotipar, como le indica la entrevistadora, Otero afirma que sí “menos para la extrema derecha”.

“Soy mujer, feminista y vengo de una clase obrera emigrante”, se define. “Estudié con beca, acabé la carrera con beca. Nunca seré una desclasada. Por bien que me haya ido en la vida”, agrega.

Y lo explica: “Yo voto contra mis intereses pero a favor de mis principios. Es decir, a mí no me interesa que me suban los impuestos. Yo pago el 50% de lo que gano, pero creo que los hijos de la clase obrera deben tener exactamente los mismos derechos que tiene mi hija”.

Preguntada por la extrema derecha, que está representada en el Congreso por Vox, Otero se muestra muy clara y habla así de sus votantes:

“Para mí, hay ideas que no son respetables, pero las personas, los millones de personas que les votan, sí. Creo que hay mucha gente votando en contra de sus intereses y no lo sabe. Entre segmentos de la población que no son precisamente ricos se ha instalado la idea de que subir impuestos a los que sí lo son es una mala idea, porque se irán o dejarán de invertir. Es la teoría de la pirámide de copas de champán: cuando la de arriba rebosa, al final caen gotas en la parte baja”.

Y asegura que los medios no tienen que “escandalizarse por cada uno de los petardos mediáticos que sueltan que son muy golosos”. “Creo que hay que entrevistarlos como si algún día fueran a tener el poder, pero con preguntas concretas, entrando al fondo de la cuestión”, añade.