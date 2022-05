Tras una risa y unos eternos segundos de silencio, el entrenador ha acabado respondiendo: “No tengo ninguna respuesta. Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces... A mí que me gusta agradar a todos mejor me callo”.

Pero justo después, Luis Enrique ha decidido dar un nombre: “Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid”.

🤔🏆 ¿Quién quiere que gane la Champions Luis Enrique? 💥 "Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todo, pero como me gusta ser justo, si alguien merece ganarla es..." pic.twitter.com/Z1hlQMdN3b

“No nos va a afectar en nada. Es imposible vivir alejado del apaleamiento público que se le hace al presidente. Le expreso mi confianza, basado en que trabajo con él y conozco su manera de actuar. Puedo confirmar que la RFEF tiene los máximos estándares de transparencia, es un hecho irrefutable, con una gestión espectacular. Intereses que se me escapan y que no tengo intención de juzgar. Es un apaleamiento público exagerado que no tiene ningún sentido”, afirmó Luis Enrique en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.