Ríos, para explicarlo, ha contado su caso: “Desde pequeño me ha incomodado mucho el lujo. He ido a sitios y he estado muy incómodo cuando he visto un lujo muy ostentoso, incluso el de muy buen gusto, ahí también me he sentido que no estaba en mi sitio, en lo mío y que no quería dejar de estar donde venía. Quiero conservar algo de eso y lo quiero conservar toda mi vida”.