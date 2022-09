“Macarena Olona está diciendo que ustedes están utilizando a hijos del partido para arremeter contra ella. Lo ha puesto también en Twitter. Y que si sigue esto así contará todo. No sé a qué se refiere Macarena Olona, pero bueno, ahí está la amenaza. No sé qué le parece todo esto que está haciendo la ya exmiembro de Vox”, ha planteado la periodista.

“Bueno, yo lo he dicho hasta la saciedad. A mí me parece fatal que, cuando alguien se presenta a unas elecciones con un programa, llegado el momento de gobernar, como es el caso de Martínez-Almeida, lo incumpla”, ha empezado diciendo.

Por lo demás, Javier Ortega Smith ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que si no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023 para la capital.