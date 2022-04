Preguntan a Pablo Iglesias por Mariló Montero, le cambia el rostro y habla así de claro de ella

“Cometí un error en un grupo privado con respecto a ella. Le pedí disculpas y poco más que decir. No nos conocemos”.

“Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. A veces lo he hecho, he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que, cuando lees después dices, esto es impresentable. Creo que ahí, lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal”.

“Las disculpas no significan lo mismo que el perdón. Disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho. Él ha elegido muy bien el pedir disculpas y ha evitado pedir perdón”, aseveró.