Preguntan a Patxi López por las críticas de Page y su respuesta provoca risas en los periodistas

“No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”, ha dicho sobre la reforma de los delitos de malversación y sedición antes de destacar que los independentistas condenados no están arrepentidos, sino marcando su hoja de ruta hacia la independencia.

“Sí, es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica. Le hablo como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado”, ha agregado, en una comparecencia en la que se ha comprometido expresamente a presentar en próximas semanas una iniciativa legislativa ―“vacunada contra cambios de opinión”― que “impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles”.