Preguntan a Rajoy por Casado y acaba soltando este comentario sobre Yolanda Díaz

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha concedido una entrevista al diario El Mundo publicada este domingo con motivo de la publicación de su libro Política para adultos.

Una entrevista en la que, entre otras cosas, Rajoy cree que la guerra interna que enfrenta a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con la dirección nacional del PP, no será para tanto. “La sangre no llegará al río”, ha pronosticado.

En la entrevista también le preguntan por unas líneas de su libro en las que asegura que “el PP, con el presidente anterior a Pablo Casado al frente, es decir, yo mismo, tuvo la feliz y demagógica idea de apuntarse a las primarias”.

“Lo escribe el predecesor de Casado, es decir, usted”, le dice el periodista.

“Quiero dejar claro que esta crítica no tiene nada que ver con la situación en la que está el PP”, contesta Rajoy, quien después inicia una argumentación sobre las primarias: “Yo lo que digo es que a los dirigentes de los partidos se les puede elegir de muchas maneras. Hasta Sánchez, todos los presidentes de Gobierno fueron elegidos líderes de sus partidos a través de un sistema de representantes de los afiliados. De hecho, al presidente del Gobierno no lo elige la gente sino los diputados, y no se cuestiona su legitimidad democrática”.

De esta manera, Rajoy defiende que “el sistema de compromisarios era mejor que este” y se responde a sí mismo y muy a su manera sobre por qué decidió aceptar el cambio en el PP: “Pues oiga, porque no se acierta siempre”.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Rajoy se acuerda de Pablo Iglesias, uno de los políticos más citados en su libro, pero también de una líder política muy en boga últimamente, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo:

“Uno de los grandes abanderados de las primarias era el señor Iglesias, que nos ha dejado de primarias -y de propina- a Yolanda Díaz y a Ione Belarra. Oiga, ¿y en qué primarias salieron elegidas? Solo después de elegirlas Iglesias. Y Yolanda Díaz ni eso: harán unas primarias y a ver quién no la vota. Una vez designada, se hacen las primarias. Es todo una demagogia barata”.

Después, para asentar su argumentación, mantiene esta conversación con el periodista:

“Y luego hay una cosa importante: ¿cuándo empezó usted a trabajar en el diario El Mundo?”, pregunta al redactor.

“En 2015”, contesta el periodista.

″¿Y no lo nombraron director?”, inquiere Rajoy.

“Pues no, la verdad”, dice el entrevistador.

″¡Ah, qué injusticia! Pero claro, hay una cosa que se llama el escalafón. Y el escalafón es bueno en muchas facetas de la vida...”, concluye el expresidente.