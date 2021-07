Preguntan a un paciente de UCI si se vacunó y su respuesta es para reflexionar un buen rato

Alberto Juan Martínez, enfermero de UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia, ha compartido en Twitter una conversación que ha tenido con un paciente que da para reflexionar mucho acerca de la pandemia, su final y las vacunas.

“Paciente UCI ingresado por insuficiencia respiratoria por Covid, 67 años. Pregunta: ‘¿A usted no le dió tiempo a vacunarse?‘. Responde literalmente ‘Hostias, otra igual, no me vacuné porque no me sale de los cojones’. No hace falta añadir más”, ha escrito el sanitario.

Su tuit se ha convertido en un fenómeno viral con más 1.500 retuits y 5.000 ’me gusta’ en un día, lo que ha llevado a Martínez a puntualizar que “por suerte la gente como él es minoría, aunque hagan tanto ruido a veces”.

“Supongo que tenemos ese deber moral de atender incluso a quien se gana a pulso que no le atiendan”, ha respondido a otro usuario.