La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha puesto muy seria en una entrevista en RNE después de que le preguntaran si pensaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comporta como un dictador.

Todo ocurrió después de que le animasen a decir quién es, a su juicio, “el patriarca” de la política española. “Yo creo que Sánchez, lo tengo clarísimo. Es el patriarca y se comporta como tal”, replicó ella.

Fue entonces cuando la periodista quiso saber: ”¿Cómo un dictador se comporta?”. Y Villacís dio una respuesta rotunda tras unos instantes de silencio: “La palabra dictador a mí me parece muy gruesa y que no se puede banalizar en ningún caso. No, Sánchez no es un dictador. Dictadores son otros”.

Dicho eso, la dirigente de Ciudadanos matizó que el presidente del Gobierno tiene “una forma de entender la política en la que los límites son siempre difusos, se pueden doblar, y los valores y los escrúpulos también”.

“Y eso hace que la política se tenga que ajustar a él, que España se tenga que ajustar a él, y no él a España ni a política”, finalizó.

Por lo demás, Villacís aseguró que al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, “le pega mucho” la canción Venecia de Hombres G. “Me resulta muy evocador escuchar Venecia y a José Luis bailando así con amigos”, dijo entre risas.

Además, la vicealcaldesa reconoció que habla más con Albert Rivera que con Ignacio Aguado. Ello después de que le preguntasen a quién de los dos echa más de menos: “A los dos, pero bueno con Albert hablo mucho”.

Además, Villacís ha afirmado en una entrevista en TVE que Sánchez, está “jugando” a “subir el umbral del dolor” de lo que es intolerable o no en democracia y le ha acusado de “mentir sistemáticamente”, en referencia a su posición inicial cuando era candidato a La Moncloa de no conceder indultos a los líderes del ‘procés’ encarcelados.

“Está jugando a subirnos el umbral del dolor a la sociedad hasta que nada sea un escándalo”, ha lanzado antes de tachar de “escándalo” que la exministra Dolores Delgado sea Fiscal General del Estado o que se “naturalice” a Bildu.

Al hilo, ha recomendado a Sánchez que cambie el rumbo y se centre en “cumplir las promesas” que hizo cuando era candidato, “representar a todos los españoles” y entender que a pesar de ser presidente “no está por encima de los jueces, la Ley o la Constitución”.

Villacís cree que es el PSOE el que debería “tener miedo” de no acudir a la manifestación contra los indultos convocada por la plataforma Unión 78 encabezada por Rosa Díez, y que no es el partido ‘naranja’ el que debería tener sus reservas ante la posibilidad de que se repita la ‘foto de Colón’ ―en la que se visualizó la unión de PP, Cs y Vox―.