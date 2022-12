Preguntan a Yolanda Díaz por su relación con Podemos, ella se ríe y se muestra categórica

Una de las más dudosas tiene que ver, precisamente, con la vicepresidenta, debido a que todavía no ha aclarado de manera pública si se presentará a las elecciones con Podemos o si, por el contrario, lo hará con otra organización.

A continuación, ha argumento el por qué de la sencillez: “No, no está rota (la relación entre el partido y la ministra). Esta mañana he hablado con la secretaria general de Podemos, así que no está rota”. La ministra de Trabajo ha señalado, además, que el día anterior también habían estado juntas: “Nosotros trabajamos como siempre por nuestro país”.