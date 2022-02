Preguntan a Yolanda Díaz si iba a dimitir si no se aprobaba la reforma laboral y esta es su respuesta

Ante esta respuesta, el periodista ha insistido: “Soy muy duro de mollera, vicepresidenta, no entiendo la respuesta a la decisión que hubiese tomado si no se aprobaba la reforma”.

″¿Iba a dimitir si no se aprobaba la reforma?”, ha insistido. “Iba a tomar las decisiones que fueran precisas, lógicamente, por pura coherencia. Yo soy una demócrata, Gonzo, y creo que cuando se dice con alegría que esta norma no podía caer, cuando esta norma fue muy delicada y muy compleja y tiene demasiados equilibrios, pues en fin, pero ya está”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha sido la entrevistada este domingo en el programa Salvados de LaSexta, presentado por Fernando González, Gonzo , quien le ha preguntado directamente lo que habría hecho si no hubiese salido adelante la reforma laboral .

“Ya pasé página, Gonzo”, ha apuntado ella sin dar más detalles. “Hoy la norma está en vigor, ya está, me paree que esto es lo importante y es un día de alegría para los trabajadores y las trabajadoras”, ha continuado.

Sobre si se le han pasado las ganas de seguir en política Díaz ha sentenciado: “Bueno, creo que te lo dicho, a mí no me han enseñado esta manera de hacer política”.

En ese momento, el periodista ha aprovecha y ha preguntado si “eso es que tiene más ganas que antes de empezar su proyecto político”, lo que ha provocado la risa a la ministra.

“Bueno, no tengo muchas ganas, francamente”, ha respondido para añadir justo después, “pero voy a iniciar ese proceso de escucha porque me parece que la ciudadanía es mucho mejor que todo esto, y creo que no se merecen esto”.