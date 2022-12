“Tú hablas catalán”, le dicen. Y el periodista es sincero: “Bueno, me da muchísima vergüenza”. ”¿Pero por qué no hablas en catalán, por ejemplo, en esta entrevista?”, quiere saber el entrevistador.

“Pues porque me da muchísima vergüenza. Yo he sido siempre castellanoparlante, siempre. Pero hubo una época en este país, y me refiero a Cataluña... la época del pujolismo fue muy dura, eh. Ahora lo recuerdo y fue muy dura”, empieza diciendo Jorge Javier.

“Quiero decir, yo no tengo ningún tipo de resentimiento, ni de desprecio hacia aquella época, pero creo que de alguna manera lógica después de una etapa en la que Cataluña había sido muy castigada por la dictadura, la llegada de Jordi Pujol y, no la imposición del catalán, la reivindicación del catalán... Es que yo siempre había hecho las clases en castellano y empecé a estudiar catalán con 12 o 13 años”, señala.

“No nos olvidemos de que Marta Ferrusola dijo aquello de que no se entiende que un president se llame Jose. Es que, a partir de ahí, todo eso... hostias, rebota en la sociedad. Pero todo es todo no lo vivo con resentimiento ni desdén, creo que fue un proceso lógico”, destaca.

Además, recuerda que su padre se enfadaba mucho porque él no hablase en catalán: “Y lo intentábamos y únicamente hablaba conmigo en catalán. Y me podía la vergüenza, Y es una cosa de la que no me siento en absoluto orgullo porque es mi lengua también”.