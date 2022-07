9 preguntas para no perderse en el caso de los ERE tras el adelanto del Supremo

¿Qué ha anunciado el Tribunal Supremo?

El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que también fue condenado por malversación, falleció en octubre de 2020 , por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida. No obstante, sus familiares siguen personados en el Supremo, puesto que el recurso se presentó cuando aún estaba con vida, por lo que su abogado, José Ávila, mantiene la petición de libre absolución.

Entonces, ¿van a entrar Griñán y otros condenados a la cárcel?

De momento, no. Hasta que no sea firme la sentencia no se podría ejecutar esa pena ni iniciarse el procedimiento legal de recurso.

¿Cabe un indulto del Gobierno?

No se esperaba un gran titular al lanzar esa pregunta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y, efectivamente, no lo ha habido. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha salido del paso asegurando que “no conviene aventurarse en hipótesis; en estos momentos es avanzar muchas pantallas”.

Por ello, ha añadido, es necesario tratar el asunto con “rigor”. El camino es largo, primeramente porque aún no se conoce el contenido de la sentencia. Además, ha recordado la portavoz, son necesarios muchos trámites previos para empezar la solicitud y aún no conocemos los argumentos jurídicos ni los votos particulares”.

¿Qué dice el PSOE?

¿Y el PP?

“Aunque lo sabemos, aunque nos consta, aunque está ya dentro de la historia democrática de España, eso no me va a condicionar porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez”, ha aseverado el jefe de la oposición. Que no lo vaya a usar, como promete, no quita para que le haya remarcado al PSOE que, tras la sentencia de la Justicia “y de las urnas”, al partido “le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido”.