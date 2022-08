Preguntas y respuestas de la polémica por el pacto entre PSOE y PP sobre el Poder Judicial

OSCAR DEL POZO CANAS via Getty Images

Es verano, media España está en la playa, pero la política sigue por los mismos derroteros. PP y PSOE han vuelto a enfrascarse en las últimas horas en un enfrentamiento político con acusaciones en los medios de comunicación a costa de la no renovación del Poder Judicial, que lleva ya más de 1.350 días en funciones.

Un pacto desconocido hasta este martes que ha hecho que el PP acuse a los socialistas de mentir y de “trilerismo político” y que sirve al PSOE para seguir presionando al partido de Alberto Núñez Feijóo , quien dijo precisamente en El País no tener dicho documento.

¿Qué acordaron PP y PSOE?

Según el documento publicado por El País, PSOE y PP pactaron que ambos grupos parlamentarios presentasen conjuntamente una proposición de “reforma la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

En dicho pacto, se indica que esta ley se aprobaría “después de la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos”. Sólo este último órgano no ha podido ser renovado después de que el Supremo anulase el acuerdo alcanzado por PP y PSOE .

¿Cuándo se firmó?

¿Quiénes lo firmaron?

¿Qué dice el PP?

Primero, que no sabía nada de ningún pacto. Lo dijo el propio Feijóo en la entrevista concedida a El País este domingo , en la que negó tener “ese texto” y afirmó que lo que se pactó fue “una lista”. “Eso es lo que me han dicho, nada más”.

Después, cuando se publicó el documento, varios dirigentes del PP han reconocido su existencia aunque no le han dado validez porque, afirman, con la llegada del nuevo equipo al frente del partido la negociación empezó “de cero”.

Esteban González Pons, designado por Feijóo como negociador de este asunto con Bolaños, llegó a decirle al ministro de la Presidencia que ese papel no vinculaba al PP, pese a estar firmado por un exsecretario general del partido.

Así lo ha explicado el propio Feijóo este jueves en declaraciones a los medios en las que ha insistido que él no conocía el documento. Es más, ha llegado a afirmar que “nunca” se debatió sobre él en ningún Comité de Dirección del partido, ni con la actual dirección ni con la anterior, presidida por Pablo Casado.

“Cuando despaché con Casado no me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”, ha explicado el líder del PP.