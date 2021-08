12 consejos para mejorar tus preliminares (que no son los típicos de siempre)

Piensa en las cosas que te están impidiendo disfrutar de los preliminares. Es mucho más sencillo quitar las sábanas sucias y poner las limpias que encontrar otro trabajo que no te agote mentalmente, pero quitarte de encima una distracción ya es un avance”. — Chris Maxwell Rose, fundadora de PleasureMechanics.com y presentadora del podcast Speaking of Sex With The Pleasure Mechanics.