Nueve historias para alegrarte de la Lotería de Navidad aunque no te haya tocado

“Al menos tenemos salud” es una de las frases más socorridas cada 22 de diciembre para todos aquellos a los que no les ha tocado ni la devolución en el sorteo de la Lotería de Navidad . Otro consuelo, aparte de pensar que aún queda el Sorteo del Niño, puede ser pensar en todas aquellas personas que sí han sido agraciadas, ya sea con algún pellizquito o directamente con el Gordo, y que lo necesitaban, que se lo merecían o que tenían una historia curiosa detrás.

1. Perla, la estrella del sorteo

2. “Vine en patera”

3. Un Gordo para parar un desahucio

Este jueves, ese número ha resultado ser el del Gordo, algo que para Cristina no solo supone euforia, sino una paz inmensa: podrá parar un desahucio.

“Solamente pensar la tranquilidad de que no vamos a tener que sacar a mi abuela de casa con 93 años es una alegría, mi madre estaba desahuciada, es algo que no sabía nadie, no lo habíamos contado por la vergüenza”, relató. Las dos amigas también se darán un homenaje junto a sus parejas: “Un viajecito los cuatro nos pegamos”.