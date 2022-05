Carmen Linares y María Pagés, premio Princesa de Asturias de las Artes 2022

“Con su labor, ambas han abierto caminos de repercusión no solo artística sino también social y se han convertido en ejemplo de trabajo, talento y dedicación para futuras generaciones”, añaden.

La trayectoria de Carmen Linares

En su discografía destacan los álbumes Cantaora (1988), Canciones populares antiguas (1993) –con textos de Federico García Lorca–, Antología de la mujer en el cante (1996), Que no he muerto (2003) –con textos de Juan Ramón Jiménez–, Oasis Abierto (2011) y Verso a verso (2017). Ha participado, además, en proyectos escénicos con artistas como Manolo Sanlúcar o Blanca Li o la Compañía Nacional de Arte Dramático.

En la actualidad continúa de gira con un espectáculo que celebra sus más de cuarenta años sobre los escenarios. Linares es la única mujer del flamenco que ha logrado el Premio Nacional de Música de España en la categoría de interpretación (2011). Ha obtenido, además, el Premio de la Academia Francesa del Disco (1991) y el Premio de la Asociación Nacional de Críticos de Arte Flamenco (1995), la Medalla de Plata de Andalucía (1998), la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006), la Medalla de Oro de Madrid (2019), el Master of Mediterranean Music Award del Berklee College of Music (EEUU, 2019), el Premio Internacional Terras sem Sombra del festival homónimo portugués (2019) y el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer (2022), entre otros. En 2011 recibió el Premio de la Música a toda una vida de la Academia de la Música española y en 2012 le fue concedida la Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

María Pagés, una vida bailando

En 1990 creó su propia compañía, en la que ha producido numerosos espectáculos y con los que ha renovado, según los críticos, las formas del baile flamenco a través de la mezcla de tradición y modernidad. Una labor que le ha otorgado el reconocimiento internacional y la ha llevado a actuar en los espacios escénicos y festivales más importantes del mundo, como el Radio City Music Hall (Nueva York), el Teatro de Chaillot (París), el Auditorio Parco della Musica (Roma), el Teatro Romano (Verona), el Festspielhaus Baden-Baden (Alemania), el National Center for the Performing Arts de Pekín, el Tokyo International Forum, el Fall for Dance Festival de Nueva York, el Festival Chéjov de Moscú o la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre muchos otros.