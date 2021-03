La cinta de Pilar Palomero —que se llevó tres galardones más: Mejor dirección novel, guión original y fotografía— y Akelarre, que resultó la más premiada de la noche, con cinco estatuillas, se impusieron a la que partía como favorita, Adú. La película de Salvador Calvo logró 13 nominaciones que solo se tradujeron en cuatro cabezones.

Patricia López Arnaiz se llevó la estatuilla a Mejor actriz por Ane, mientras que su homólogo masculino fue Mario Casas por No matarás. El actor, en lugar de un Goya —este año ninguno de los ganadores pudo levantar uno— lució durante su conexión una figura de un Iron Man que uno de sus hermanos le dijo que le regalaría si ganaba.

Vestidazos y mascarillas

Una de las más laureadas fue la cantante Aitana, que puso de acuerdo a Twitter en su veredicto: estaba espectacular vestida de Versace . Muchos espectadores alucinaron también (pero no para bien) con el estilismo de Hiba Abouk .

Silencio por las víctimas y guiño a los sanitarios

La organización tuvo además un gran gesto hacia quienes lo han dado todo por los demás durante la pandemia, los sanitarios. No eligió a ninguna gran estrella para entregar el Goya más codiciado, el de Mejor película, sino a una enfermera. Ana María Ruiz, creadora de la biblioteca Resistiré en el hospital de campaña de Ifema.

Reparto exprés

En el apartado masculino, el agraciado fue Adam Nourou por Adú, que hizo historia al convertirse en el primer actor negro en hacerse con un Goya. Por su parte, Pilar Palomero logró el de Mejor dirección novel y Mejor guión original por Las Niñas.

Reivindicaciones feministas

Protagonistas fueron las lágrimas de la cantante Rozalén al llevarse el Goya a la Mejor canción original por Que no, que no de La boda de Rosa. Emocionada, se acordó del 8-M durante su agradecimiento: “Las casas están llenas de rosas, de mujeres cuidadoras [...] este año, aunque no nos dejen, desde nuestras ventanas podemos seguir reivindicando”.