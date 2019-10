'The Big Bang Theory' se cuela en el anuncio de los Premios Nobel

A lo largo de sus 12 temporadas, la Ciencia fue una protagonista más de la serie The Big Bang Theory junto a Sheldon, Amy, Leonard, Penny, Rajesh y Howard. Algunos premios Nobel han llegado a aparecer en la serie, como Kip Thorne, george Smoot y France Arnold. No hay que olvidar tampoco que el último capítulo se desarrolla en la entrega de los Nobel en Estocolmo (Suecia).

Ahora, en cambio, es la realidad la que ha hecho un guiño a la ficción. Este martes, en la rueda de prensa en la que se anunciaron los ganadores del Nobel de Física, Uld Danielsson, de la Academia Sueca de las Ciencias, pronunció: “Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly fourteen billion years ago expansion started (Todo nuestro universo estaba en un estado cálido y denso, entonces hace casi 14.000 millones de años comenzó la expansión)”.

Todo fan de la serie que se precie reconocerá que es así como comienza la canción de la cabecera.