Málaga acogerá la gala de la I Edición de los Premios Ondas Globales del Podcast

A continuación, tomó la palabra la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, quien subrayó que “si alguien apuesta por la innovación y la modernidad, como ahora hace PRISA, no hay mejor lugar para hacerlo que en Málaga”. Navarro explicó que “cuando nos propusieron colaborar en este proyecto, no tuvimos dudas. Somos una ciudad pionera en innovación tecnológica y emprendimiento, y al igual que le pasa a la audiencia del podcast, cada día vamos a más, albergando nuevos proyectos y nuevas empresas que están consolidando un futuro esperanzador para nuestra tierra”. Navarro destacó que desde el Gobierno andaluz también son conscientes de que para ser más competitivos tienen que ser más digitales, “y por ello contamos con un plan transformador, empresas innovadoras, talento y capacidad formativa para que Málaga se convierta en foco y capital tecnológica europea, y, si me apuran, también mundial”, concluyó.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó durante su intervención que la celebración de estos premios es “una gran noticia para la ciudad y para la provincia”. Además, apuntó que los podcasts han evolucionado mucho en los últimos años y se han convertido en una herramienta muy útil, por lo que es importante reconocer la importancia que este formato de contenidos ha alcanzado en la actualidad. “La Diputación siempre ha estado y estará en los grandes proyectos de Málaga, y este es uno muy importante”, aseguró.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cerró el acto de presentación destacando que “los I Premios Ondas Globales del Podcast contribuyen a incrementar la notoriedad cultural y tecnológica de Málaga a nivel nacional y también internacional, puesto que tienen alcance mundial y en el planeta somos 500 millones de personas las que hablamos español como lengua nativa”. De la Torre subrayó que “el podcast es un soporte que se ha impuesto con fuerza: su consumo ha crecido exponencialmente en España, que ya es una referencia en el mercado internacional porque uno de cada tres españoles escuchamos contenidos en streaming”.