Los Princesa de Asturias regresan con fuerza, sin olvidar a La Palma y con un claro mensaje del rey

Ese momento ha permitido echar el primer vistazo a sus comentados looks: la reina con un voluminoso vestido negro con el que pareció una estrella de cine , la princesa Leonor con un minivestido y la infanta Sofía con una falda de tul rosa.

Letizia sacó la artillería pesada

Los Princesa de Asturias son una gran cita para Letizia, que tras la austeridad obligada del año pasado, éste lo ha dado todo con un imponente vestido negro de The 2nd Skin Co y las joyas de la corona : los pendientes de chatones, una de las piezas más espectaculares del joyero real y las pulseras gemelas de diamantes de Cartier.

Leonor y Sofía, una vez más, han evidenciado sus diferencias y cada una ha lucido su propio estilo. La heredera ha destacado por el juvenil minivestido de rombos de la firma española Bgo & Me, mientras que su hermana ha tomado prestada del vestidor de Letizia la camiseta negra con brillantes de Felipe Varela —diseñador que era el fetiche de la reina para este evento— que ha combinado con una falda rosa, por lo que recordaba a una bailarina de ballet, una de sus pasiones.

Antisatánicos y un momento incómodo del rey

No se vio en televisión, pero en las inmediaciones del Campoamor se produjo una curiosa situación: no solo se congregaron manifestantes contrarios a la monarquía con banderas republicanas, sino también un grupo de antisatánicos con crucifijos y Biblias . Según La Nueva España , estos querían protestar contra la artista serbia Marina Abramovic, a la que consideran seguidora del demonio. Entonaron el “Dios te salve María” y los republicanos replicaron con La Internacional.

El autor de Yoga ha reconocido que cambió su discurso cuando la organización de los premios le sugirió que añadiera contenido “un poco más inspirador” y “un poco más inspirado”. Como ha confesado, ese “reproche” no se lo hacen a menudo, pero aceptó de buen grado la sugerencia y por eso optó por hablar de su cobertura diaria del juicio de esos atentados, “algo extrema e incluso trágicamente inspirador”.

En su aplaudido discurso, la nadadora paralímpica Teresa Perales se acordó de esa vecina que, en 1995, cuando le dijeron que no volvería a andar, se refirió a ella como “pobrecilla” , con lo que dejó de ser “la niña del tercero para ser la pobrecita hija de Sebi”.

Por su parte, la escritora feminista Gloria Steinmen ha dejado una frase que ha tenido gran eco en redes sociales: “ La risa es una prueba de libertad ante el autoritarismo ”. Así lo ha defendido por ser “una emoción libre, la única que no se puede imponer”, porque “no se puede obligar a nadie a reír, a reír de verdad y con sinceridad. Al dar valor a libertades como la risa espontánea, preservamos la libertad para siempre”.

“Alimentemos al mundo de esperanza”, ha exhortado, al tiempo que ha pedido no olvidar a La Palma. De hecho, destinará el importe de su premio a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

El gran momento de Leonor

La princesa de Asturias, que ha acudido a los premios haciendo una pausa en sus estudios de Bachillerato en Gales, ha mostrado un impecable acento inglés durante su discurso al mencionar a algunos de los premiados. Cuando la heredera al trono ha empezado a hablar, las cámaras han captado la mirada del rey a Letizia cuando les ha citado, aunque la reina no correspondió el gesto .

“Proyectáis sobre los más jóvenes la certeza de que tenemos mucho que aportar ”, ha señalado la hija mayor de los reyes sobre los premiados. ”[Conocer sus obras y avances] Me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades”, ha reiterado.

El “no les olvidaremos” de Felipe VI

“Hoy, nuestras miradas, como ha recordado José Andrés, se dirigen a la isla canaria de La Palma. Me gustaría tener un recuerdo muy especial, necesario pero sobre todo muy sentido”, ha recalcado Felipe VI al comenzar su discurso. “Nos han pedido que no les olvidemos y, junto a todos los españoles. Así será, no les olvidaremos”, ha agregado.